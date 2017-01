Claudia Koll: "Non prendo i voti, preferisco fare la mamma"

12:27 - Claudia Koll da anni ha abbandonato le luci della ribalta e il mondo dello spettacolo, per concedersi anima e corpo a Dio. Nonostante sia molto devota, però, non ha intenzione di prendere i voti. "Significherebbe entrare in un convento e questo mi allontanerebbe da Jean Marie (23 anni), il ragazzo che ho preso in affidamento cinque anni fa" spiega a Dipiù "Siamo molto uniti, gli sono sempre stata vicino, come una seconda mamma".

"Era malato, aveva bisogno di un trapianto di reni e l'ho portato in Italia - continua l'attrice - Ora sta meglio, ma è sempre sotto controllo. Vive con me, ha studiato qui e ha la sua compagnia di amici con i quali esce spesso la sera. Sono apprensiva, pretendo che mi avvisi se ritarda o non torna per cena".



Oltre ad essere una mamma premurosa, Claudia è impegnatissima con la sua scuola di recitazione: "E' la mia prima passione. Insegno ai ragazzi dai 18 ai 26 anni, per educare al meglio i giovani artisti. I risultati non mancano, ora per esempio stiamo portando in giro per l'Italia un musical. C'è dietro impegno, passione, per me è un lavorone...".



L'attrice non ha nessun rimpianto per il passato fatto di lussi e agi perchè "ero arrivata ad un punto in cui la mia vita non aveva più senso. Esistevo solo io. Certo avevo il successo, la bellezza e i soldi, ma ero chiusa nel mio egoismo. Mi sono rifugiata in Dio e poco alla volta ho cambiato le scelte che facevo. Ma sono sempre aperta a progetti artistici che mi permettano di ampliare il mio impegno nelle associazioni benefiche e di aiutare i miei ragazzi dell'accademia".