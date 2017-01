20 marzo 2015 Charlie Sheen, che manica larga: 1.400 dollari di mancia al ristorante Al "Cafe Roma" di Beverly Hills l'attore ha lasciato come mancia una somma pari a più del doppio del conto. Ci avrà pensato bene? Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:33 - Tutto si potrà dire di Charlie Sheen tranne che non sia generoso. L'attore di "Due uomini e mezzo" al termine di una cena al "Cafe Roma" di Beverly Hills ha infatti lasciato la bellezza di 1.400 dollari di mancia. Oltretutto su conto da 629 dollari... insomma, ha lasciato una mancia pari a più del doppio di quanto speso per cenare. I casi sono due: è di manica molto largo o è molto distratto.

In realtà pare che l'attore sia uso a questo genere di cose. La notizia è stata riportata dal sito "Radar Online", al quale una fonte ha fatto sapere che "Charlie fa queste cose ogni volta. Lui è molto, molto generoso. E' semplicemente fatto così".



Certo che il 200% di mancia è davvero tanto. Fortunato quel cameriere che in una volta sola si è messo a posto per tutto il mese.