Beautiful, nel cast arriva il primo attore transgender

11:05 - "Beautiful" si prepara ad accogliere nel cast il primo attore transgender. Scott Turner Schofield, giovane interprete teatrale al debutto televisivo, comparirà nella soap nella puntata in onda negli Stati Uniti il prossimo 8 maggio. Schofield sarà Nick, un amico di Maya Avant, il primo personaggio trans del longevo show della CBS, trasmesso in Italia da Canale 5. L'attore, che prima era una donna, ha già registrato sei episodi.

Il personaggio di Nick è descritto come una sorta di "mentore" per la modella della Forrester, interpretata da Karla Mosley, al centro di una bufera per aver nascosto la reale identità di genere. "Sono un amico di Maya, ci siamo conosciuti nella comunità trans di Los Angeles – ha spiegato Schofield, raccontando il suo personaggio – Cercherò di aiutarla a ricordare quanto sia bella e autentica così com'è".



L'approdo dell'attore nella soap è stato quasi casuale. La produzione di Beautiful era alla ricerca di un interprete trans per rimpolpare il nuovo filone della trama. Sulla lista c'era anche Candis Cayne, icona trans già apparsa in Nip/Tuck e Dirty Sexy Money. Dopo un provino ha prevalso Schofield, noto anche per essere attivista per i diritti dei transgender e autore di spettacoli per sensibilizzare sul tema. "Quello che mi è capitato è senza precedenti – ha detto l'attore - stiamo andando nella giusta direzione. Anche le persone trans possono essere felici".