Auditel dopo il caso dei dati inquinati: "Errore nell'invio delle e-mail"

"Siamo stati informati dal nostro fornitore Nielsen che, per un errore, sono state trasmesse comunicazioni di posta elettronica a famiglie del campione rendendo visibili gli indirizzi e-mail - ha spiegato Auditel in una nota - Il nostro Comitato Tecnico si è posto immediatamente al lavoro per individuare valutazioni e proposte che saranno esaminate dal consiglio di amministrazione della Società convocato per mercoledì 14 ottobre".