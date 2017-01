Karim Capuano arrestato dopo una lite

12:22 - L'ex tronista Karim Capuano è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. Capuano ha infatti staccato a morsi l'orecchio di un vicino, al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto a Guidonia, poco dopo la mezzanotte. Adesso Karim è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Una specie di raptus di follia, una rabbia violenta che ha spinto Capuano a emulare Mike Tyson, il pugile che stacco con un morso sul ring l'orecchio al suo rivale Evander Holyfield.



Non si conoscono ancora i particolari della vicenda e quindi, soprattutto, i motivi della lite. L'aggredito è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in 21 giorni.



Nel 2011 l'ex tronista era salito all'onore delle cronache per un gravissimo incidente di cui era rimasto vittima: a lungo in coma, si era svegliato e ripreso del tutto dopo quasi un anno.