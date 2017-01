Stephanie Forrester saluta "Beautiful"

17:51 - "Beautiful" dà l'addio ad uno dei protagonisti storici, la tenace Stephanie Forrester. E' infatti andata in onda la puntata in cui appare per l'ultima volta l'interprete Susan Flannery, che fa morire il suo personaggio tra le braccia dell'odiata-amata nuora Brooke (Katherine Kelly Lang). In punto di morte la donna di casa Forrester si riappacificherà con l'eterna rivale, che resterà al suo fianco fino all'ultimo respiro.