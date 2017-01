Scomparso l'attore Dennis Farina

foto Ap/Lapresse Correlati Dennis Farina, talento tra tv e cinema 09:54 - Si è spento a 69 anni a Scottsdale, in Arizona, l'attore Dennis Farina. Era diventato celebre a livello mondiale per la sua interpretazione del detective Joe Fontana nella serie tv "Law & Order". Per il piccolo schermo aveva lavorato anche in diverse altre serie tra cui "Miami Vice" e "I racconti della cripta", mentre al cinema era stato anche interprete di numerosi film tra cui "Salvate il soldato Ryan" e "Snatch". - Si è spento a 69 anni a Scottsdale, in Arizona, l'attore. Era diventato celebre a livello mondiale per la sua interpretazione del detective. Per il piccolo schermo aveva lavorato anche in diverse altre serie tra cui "Miami Vice" e "I racconti della cripta", mentre al cinema era stato anche interprete di numerosi film tra cui "Salvate il soldato Ryan" e "Snatch".

Farina era nato a Chicago dove aveva lavorato come agente di polizia fino a quando, all'età di 37 anni, aveva fatto il suo debutto nel cinema con il film "Strade violente". Da allora ha poi lavorato in film importanti, ricoprendo spesso ruoli da poliziotto. Tra i titoli più famosi "Get Shorty", "Prima di mezzanotte" e "Out Of Sight".