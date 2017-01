Farrah Abraham , che seno esplosivo!

12:16 - La provocante e sexy Farrah Abraham, già protagonista del reality "Teen Mom" su Mtv, ha confessato di essersi sottoposta alla chirurgia estetica la quarta volta in tre anni per aumentare il seno. "Quando ho avuto il mio bambino, le mie tette sono scomparse. In seguito ho dovuto affrontare seri problemi dovuto alla mia poca autostima. Ma dopo l'operazione ero la donna più felice del mondo", ha detto Farrah.

A giugno Farrah ha confessato di aver girato un video amatoriale hard di cui va molto fiera. "Mi masturbo, guardandolo" ha detto. Di sicuro adesso la "Teen Mom" è ancora più ricca perché a quanto pare la casa di produzione hard americana Vivid Entertainment ha sborsato un milione di dollari per comprarne i diritti.