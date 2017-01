"Amici", 23.3% di share

foto Facebook 15:21 - Partenza eccellente per il Serale di Amici che ieri con la prima puntata della dodicesima edizione si aggiudica la leadership del sabato sera e il miglior ascolto nelle 24 ore. - Partenza eccellente per il Serale di Amici che ieri con la prima puntata della dodicesima edizione si aggiudica la leadership del sabato sera e il miglior ascolto nelle 24 ore.

Con il 23.30% di share pari a 5 milioni 280 mila telespettatori Amici permette a Canale 5 di aggiudicarsi la prima serata (fascia Canale 5: 20.22% di share) e la seconda (fascia Canale 5: 22.81% di share).



Sul target commerciale 15-34 anni la vittoria è schiacciante: Amici vola al 33.71% di share, Raiuno si ferma al 10.73% di share.



In questa prima puntata la sfida tra le due squadre si è conclusa in perfetta parità. Sono stati eliminati due cantanti: nella prima manches Chiara Provvidenza per la squadra Bianca (Direttore Artistico Emma) e nella seconda Andrea Di Giovanni della squadra Blu (Direttore Artistico Miguel Bosè).