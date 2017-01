Maria De Filippi lancia la piattaforma Witty Tv

foto Da video 15:48 - Ormai è chiaro a (quasi) tutti. La nuova frontiera della comunicazione è il Web. L'informazione è una realtà, ad esempio Tgcom24 a febbraio ha totalizzato 100 milioni di pagine viste con supporti mobile, smartphone e tablet. L'intrattenimento segna un debutto: Fascino di Maria De Filippi. Per ora ci sono contenuti e curiosità su "Amici" ma si svilupperà presto con programmi nuovi e inediti. - Ormai è chiaro a (quasi) tutti. La nuova frontiera della comunicazione è il Web. L'informazione è una realtà, ad esempioa febbraio ha totalizzato 100 milioni di pagine viste con supporti mobile, smartphone e tablet. L'intrattenimento segna un debutto: Witty Tv , la nuova multipiattaforma Web prodotta dadi. Per ora ci sono contenuti e curiosità su "Amici" ma si svilupperà presto con programmi nuovi e inediti.

In italiano "Witty" ha due significati "astuto" e "spiritoso" e, infatti, sembra racchiudano l'essenza della piattaforma ideata lo scorso ottobre e a cui ha lavorato tutto il team di Fascino ininterrottamente. Per prima cosa sono stati inseriti contenuti inediti su "Amici". Prevista una diretta di quattro ore ogni giorno. Nello specifico è un montaggio sempre aggiornato dei momenti salienti della vita dentro la scuola. Tanti i contenuti "on demand" dai provini degli allievi (al momento il più visto è quello di Emanuele) alle ultime puntate del talent, passando per le ricette di Garrison, le lezioni del professore e cantautore Roberto Vecchioni fino alle storia della musica con Peppe Vessicchio. Si punta dunque ai contenuti didattici ma anche di intrattenimento puro che coniugano come dice la parola stessa "witty" intelligenza-divertimento.



Witty Tv nasce sul Web, ma sarà disponibile su smartphone e tablet tramite un'app. La cosa più interessante è che nel futuro non sarà centrata solo su "Amici", nasceranno programmi nuovi di zecca con contenuti inediti che affronteranno le tematiche più diverse dalla moda alla cucina. Insomma si cercherà di creare un qualcosa che comunque sarà nuovo e non vincolato all'immagine già forte e vincente di Maria De Filippi per esplorare altri linguaggi di comunicazione. E' questa la novità di una piattaforma Web che, grazie alle potenzialità della Rete, cercherà di proporre idee nuove e lontane dalle rigide logiche auditel e della pubblicità televisiva.

Andrea Conti