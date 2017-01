A Sanremo è un trionfo del "Fazional-popolare"

E se con gli anni questo buonismo culturale si è un po' stancato e ha stancato, all'Ariston è stata la Littizzetto a dare la scossa. Il risultato è stato una Casa Vianello all'ennesima potenza, magari senza il garbo e l'ironia sottile dell'originale, ma dirompente, accesa. Non dimentichiamo Elio e le Storie Tese, se questo Festival verrà ricordato sarà anche merito loro. I numeri, alla fine hanno ragione a Fazio & Co. con ascolti di tutto rispetto, robe da livelli record se paragonati a quelli degli ultimi dieci anni.



E le canzoni? In nome della qualità, il cast era ambizioso ma troppo sbilanciato verso l'alto per i principi del fazional-popolare. E allora al fotofinish sono arrivati sul palco Toto Cutugno e Al Bano, icone pop di primissima scelta, che hanno soddisfatto -attenzione- non solo i gusti musicali diciamo più tradizionali, ma anche quelli più "alti". Perché Sanremo uno lo guarda anche per il sano divertimento, perché si i Marta sui Tubi sono bravi, gli Almamegretta hanno un bel sound, ma vuoi mettere cantare a squarciagola "Felicità" o "L'italiano"? E che palle Marco Mengoni...



Gira e rigira si finisce sempre lì, alla grande tradizione sanremese, e qualcosa vorrà pur dire. E forse, la buttiamo lì, in controtendenza con quanto abbiamo sostenuto da anni, allontanarsi dall'altare della cosiddetta qualità potrebbe non fare male a questo festival. Ma ve l'immaginate un Sanremo con Al Bano, Cutugno, Ricchi e Poveri, Marcella Bella, Orietta Berti, Christian, Riccardo Fogli e compagnia bella? Potremmo seriamente divertirci...

Da "Quelli che il calcio" ad "Anima mia", fino ad arrivare a "Che tempo che fa", Fazio ormai ricalca uno schema che -cosa rarissima, neanche fosse una tempesta di meteoriti- riesce a mettere d'accordo pubblico e critica. Uno schema che fiorisce con la ricerca della qualità attraverso quello che di più popolare la cultura riesce a offrire e con l'elevazione della memoria collettiva a soggetto e hon più a oggetto. Il nazional-popolare che mai era stato digerito da Pippo Baudo, nella mani e nella testa del conduttore ligure muta geneticamente e, come ha scritto qualcuno, anche linguisticamente diventando Fazional-popolare. Fabio insomma cerca di accontentare tutti, dalla casalinga di Voghera all'hipster, dai fan della melodia e dei talent-show a quelli dell'indie-rock.