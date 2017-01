Dolcenera e Professor Green: "Spericolati come Vasco"

foto Ufficio stampa 08:59 - Dopo l'esperienza insieme di "Read All About It", Dolcenera e Professor Green tornano assieme al Festival di Sanremo per la serata dei duetti con "My Life Is Mine" ossia "Vita Spericolata" di Vasco Rossi. "Una bella contraddizione – spiega a Tgcom24 Dolcenera – a Sanremo canto la crisi di coppia ed economica e poi la vita spericolata". Professor Green specifica: "Ho amato subito le parole del brano". - Dopo l'esperienza insieme di "Read All About It", Dolcenera etornano assieme al Festival di Sanremo per la serata dei duetti con "" ossia "Vita Spericolata" di. "Una bella contraddizione – spiega a– a Sanremo canto la crisi di coppia ed economica e poi la vita spericolata". Professor Green specifica: "Ho amato subito le parole del brano".

"L'idea di interpretare la canzone di Vasco è stata lanciata da Morandi – rivela Dolcenera -. L'abbiamo sposata subito anche perché è un grande pezzo e interpretarla con Professor Green può donare un colore diverso in chiave rap, un genere musicale che è vicino alla gente e parla di verità. Proprio come la canzone di Vasco".



"Quello che mi ha colpito di 'Vita Spericolata' sono le parole – spiega Professor Green – un invito a prendere la vita per le corna e a non nascondere i propri sentimenti". Un po' come il rapper canta nel suo nuovo disco "At Your Inconvencience": "Sono quindici canzoni che raccontano più di me stesso rispetto al disco precedente 'Alive Till I'm Dead'".



I due cantanti parlano anche del brano sanremese "Ci vediamo a casa" presentato in gara. "Sento che in questo Paese – racconta Dolcenera – c'è una tradizione molto particolare che si è tramandato in questi anni ossia quella di fregare il prossimo. Non c'è rispetto. Per non parlare poi dei diritti negati come quello di avere un mutuo per l'acquisto della casa. A me l'hanno rifiutato per esempio, mi hanno chiesto 'ma un lavoro fisso ce l'hai?".



"Anche in Inghilterra la situazione è difficile – spiega Professor Green -, bisogna versare un cospicuo anticipo alla banca per accendere un mutuo".



I due sono affiatati e si vede, fremono per proporre la loro versione di "Vita Spericolata". E questo è possibile grazie alla stima reciproca. "Professor Green è dolce e diretto". L'interessato ringrazia: "Dolcenera è vera e semplice".

Andrea Conti