Arnold Schwarzenegger lascia reality show e polemizza con Donald Trump

Arnold Schwarzenegger e Donald Trump non sono mai andati d'accordo. Tanto che sui social se ne sono detti di tutti i colori. Adesso però è in corso una nuova polemica. L'attore ha lasciato la conduzione del reality show della Nbc " The Celebrity Apprentice " e ha puntato il dito contro il ruolo del Presidente degli Stati Uniti come produttore esecutivo. La risposta non si è fatta attendere, via Twitter.

Schwarzenegger è stato ingaggiato come conduttore l'anno scorso, ma è stato accusato da presidente Usa di aver fatto ascolti troppo bassi, tra i 4 e i 5 milioni di spettatori. "Tutti, dalle celebrità, allo staff, al reparto marketing, hanno meritato un bel 10 e mi piacerebbe lavorare con tutti loro ancora una volta in uno show che non abbia questo fardello", ha detto Schwarzenegger in un comunicato, facendo riferimento al ruolo di Trump come produttore. L'emittente Nbc non ha commentato la decisione di Schwarzenegger.

Repubblicano e eletto per due volte governatore della California, Arnold ha detto alla rivista britannica "Empire" di non aver votato per Trump alle presidenziali, e di aver lasciato lo show proprio a causa sua. La notizia che il tycoon non abbia ancora lasciato l'incarico di produttore esecutivo dello show, con tanto di relativi compensi, ha provocato scalpore trai media che hanno evidenziato il potenziale conflitto di interesse. Schwarzenegger ha detto che il programma è stato "davvero una grande opportunità", ma vista la situazione preferisce non ripetere l'esperienza.

Trump ha condotto alcune edizioni dello show calamitando davanti al piccolo schermo fino a 21 milioni di telespettatori "ma quando la gente ha scoperto è ancora il produttore esecutivo e quindi percepisce ancora compensi, è cominciato il boicottaggio" da parte di sponsor e spettatori, ha aggiunto Schwarzenegger.

BOTTA E RISPOSTA SUI SOCIAL - "Arnold Schwarzenegger non sta lasciando volontariamente the 'Apprentice', è stato licenziato per i suoi cattivi (patetici) indici d'ascolto, non per me. Triste fine di un grande show", HA scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti. La risposta non si è fatta attendere: "Dovresti pensare a trovare un nuovo autore di barzellette e un 'fact checker'", ha ritwittato l'attore.