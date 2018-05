Amici, Fedez a sostegno di Biondo sull’uso dell’AutoTune

Ancora Biondo al centro dell'attenzione: questa nuova puntata del seral edi Amici 17 si apre sull'uso dell'autotune e sulla polemica nata con Heather Parisi e gli altri membri della giuria. Maria De Filippi passa quindi la parola a Fedez, in collegamento da Los Angeles. Il noto rapper è a favore dell'uso del software e difende Biondo: "Amici è sì una gara ma del 2018, non del dopoguerra, altrimenti eliminate tutti gli altri elementi scienici e fate una gara di solfeggio". Biondo conferma le parole di Fedez, e dichiara: "Io mi sento di utilizzare l'autotune prettamente per le mie canzoni, adesso manca poco è arrivato il momento di far vedere il mio stile". L'ultima parola però spetta alla giuria che anche questa volta è divisa, a far pendere l'ago della bilancia a favore di Biondo e dell'uso dell'autotune è Luca Tommassini che dà il suo consenso al cantante.