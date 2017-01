Alessia Marcuzzi: "Vorrei un religioso sull'Isola dei Famosi, per mettere pace"

Alessia dunque è già pronta a tornare per la seconda volta alla guida del gruppo di naufraghi. E questa volta sarà ancora meglio. "L'anno scorso ci fu un inizio difficile - dice -. Ci fu una concomitanza di cose: l'uragano che face slittare la diretta e il fatto di avere, diciamo, dall'esterno un po' di persone che mi hanno criticato o che hanno agevolato le critiche". A salvare la situazione fu... Cenerentola! "Ero un po' spaesata quando sono andata a vedere il film con mia figlia - ricorda -. A un certo punto la mamma le dice: 'Sii gentile e abbi coraggio'. E ho capito che avrei dovuto reagire con la gentilezza alla maleducazione. E così è stato. Da quel momento ho sentito di avere il programma in mano, e infatti è andato molto bene".



Da qui a marzo il lavoro sarà quello di comporre il cast per una nuova edizione che si faccia ricordare. Alessia non solo pensa a un religioso, ma anche una figura precisa in mente. "Monsignor Charasma? Chi non vorrebbe avere una storia così forte da raccontare? - si chiede -. Mi sembra un uomo colto, di fascino, sicuro della propria scelta". Chissà che non sia lui l'erede di Rocco Siffredi. "L'ho visto tutto abbronzato su 'Chi' - dice -, di fianco a Miguel Bosè, fantastico!".