Ci voleva la bravura del giovanissimo Sebastian Melo Taveira per mettere in scena una coreografia difficile e ardita come quella vista nella semifinale di "Amici". Il ballerino di Pavia ha infatti animato - e lo ha fatto in modo spettacolare - nientemeno che l'episodio del Vangelo dell'Ultima Cena, con immancabili riferimenti al famoso dipinto parietale di Leonardo da Vinci, conservato nel santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano.

Le note sono quelle di "Like a prayer" e "Judas" e il risultato è tutt'altro che blasfemo.