Elezioni europee, appello presidenti Italia-Germania-Austria: votare per l'Ue, in gioco la democrazia

I presidenti delle Repubbliche di Italia, Germania e Austria, Sergio Mattarella, Frank-Walter Steinmeier, Alexander Van der Bellen, chiedono ai cittadini europei di andare a votare.

"Nel 2024 si svolgono elezioni in Paesi che rappresentano più della metà della popolazione mondiale" e dunque "sarà un anno cruciale per la democrazia in Europa e in molte parti del mondo che in un futuro non troppo lontano, potremmo arrivare a considerare come anno decisivo che avrà stabilito la rotta per i decenni a venire", affermano In una dichiarazione congiunta.