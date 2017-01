Salvatore Angelucci, che barba!

11:14 - Una lunga barba e lo sguardo da uomo tenebroso. Riecco Salvatore Angelucci, l'ex tronista che dopo la storia d'amore con Karina Cascella (dall'unione è nata la piccola Ginevra) è rimasto nel cuore delle fan di "Uomini e Donne". Adesso fa il Dj e ha decisamente cambiato look. Non solo: pare che nella vita di Sasà ci siano novità sentimentali in vista, su Instagram sono comparse alcune foto con l'ex Irene Coppola. Ritorno di fiamma?