Raz Degan: "A letto con Barbara d'Urso è stato un lavoro molto duro"

11:44 - Riecco Raz Degan. Il tenebroso attore riappare in tv, nel salotto di Barbara d'Urso a "Domenica Live" e si racconta a 360 gradi. Dalla pubblicità che l'ha reso famoso in tutto il mondo ai nuovi progetti professionali. Durante la puntata Raz incontra il fratello Sagi che non vede da molto tempo e confessa di quella volta in cui con la conduttrice girò una fiction con lui: "Eravamo nudi a letto, è stato un lavoro duro, tosto, bagnato...".

Barbara ricorda di quell'esperienza del 1998, "Le ragazze di Piazza di Spagna": "Io e Degan siamo stati a letto insieme nudi!". E Raz non si lascia sfuggire l'occasione: "Sì, era ottobre ‘98. Era molto duro!". Poi l'attore parla della famosa pubblicità: "Incredibile come funziona la vita, chi l’avrebbe detto? Sono passati più di vent'anni". Senza dimenticare la recente esperienza in tv, a "Mistero": "Era una prova che volevo fare con me stesso. E’ stato un gioco e mi ha portato ad amare il linguaggio dei documentari. Faccio documentari, ce la sto mettendo tutta". Dulcis in fundo Degan ha ballato con Samanta Togni, la sua insegnante a "Ballando con le Stelle". Come l'avrà presa Paola Barale?