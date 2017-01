Raffaella Carrà, il caschetto biondo della tv tra Luca e Paolo

10:16 - Ad una settimana dal debutto di Giass, il nuovo show comico di Canale 5 in onda in prima serata a partire dal 16 marzo, Raffaella Carrà è stata vista aggirarsi negli studi Mediaset di Segrate. Miss Tuca Tuca è stata infatti "pizzicata" sul palco in compagnia dei padroni di casa Luca e Paolo. Quale sarà il ruolo della Raffa nazionale in "Giass"? Si cimenterà nella veste di comica? Per ora è ancora un mistero...

Da domenica 16 marzo Luce e Paolo saranno i mattatori di "Giass", il nuovo show comico ideato da Antonio Ricci. "Lo spunto è l'Italia in crisi - spiega il duo a "Sorrisi e Canzoni Tv" - Dividiamo l'Italia in Nord, Centro e Sud. Per ognuna cerchiamo di capire dove si trovano le cose che funzionano e quelle che non vanno".