Pamela Anderson, la rivelazione shock: "Violentata all'età di 12 anni"

13:19 - Rivelazioni shock per l'ex bagnina della tv Pamela Anderson, che in occasione del lancio a Cannes della sua fondazione benefica ha confessato di aver subito abusi sessuali da piccola. "Andai a casa del ragazzo di una mia amica. Il fratello maggiore mi insegnò a giocare a backgammon. La cosa si trasformò in un massaggio e poi in uno stupro. Io avevo 12 anni e lui 25 " ha dichiarato la Anderson davanti ai 200 ospiti presenti all'evento.

Pamela ha voluto confidare gli spettri del suo passato in occasione del lancio della sua fondazione benefica in favore degli animali perché "sento che questo potrebbe essere il momento giusto per rivelare alcuni dei miei ricordi più dolorosi e lo farò anche a rischio di espormi, ancora una volta, in modo eccessivo". La prima volta che l'attrice subì abusi sessuali era solo una bambina: "Non ho avuto un'infanzia facile. Nonostante abbia avuto genitori amorosi, fui molestata a sei anni dalla mia baby sitter".



La sua "prima esperienza sessuale eterosessuale" arrivò invece a 12 anni, quando venne stuprata da un ragazzo di 25 anni. Le cose non migliorarono neanche negli anni successivi, quando le sue curve esplosero e le attirarono gli sguardi di molti coetanei. Il suo fidanzatino di scuola "decise che poteva essere divertente violentarmi con sei amici".



Le dolorose esperienze di vita le fecero perdere fiducia negli esseri umani, portandola sempre più vicina agli animali. Da anni, infatti, l'ex Playmate si batte per associazioni animaliste come Peta e Greenpace: "Mi è venuto naturale, gli alberi mi parlavano. Mi sono fidata degli animali e ho giurato di proteggere loro e solo loro. Sono stati i miei unici amici fino a che non ho avuto i miei figli".