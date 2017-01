MIKA confermato giudice a "X Factor 8"

12:19 - C'è solo una certezza, per ora, riguardo l'ottava edizione di "X Factor": MIKA è stato riconfermato giudice. Il cantante ha svelato ad Alessandro Cattelan, durante il talk show "E poi c'è Cattelan", che sarà di nuovo nel gruppo del talent show. Elio e Morgan per ora non sembrerebbero confermati mentre Simona Ventura è tra i papabili della giuria di "Italia's Got Talent". Rispunta così l'ipotesi Arisa.

Se davvero, come sembra, Simona Ventura dovesse iniziare una nuova avventura dopo "X Factor" allora Arisa potrebbe avere qualche chance di tornare nei panni di giudice. Sono rimaste impresse alla memoria dei telespettatori le immagini dello scontro epocale tra la conduttrice e la cantante dopo l'eliminazione del gruppo di Arisa, i Frères Chaos, avvenuto due anni fa. Ed è stato lì che l'interprete di "La Notte" disse urlando 'Sei falsa Simona ca...". Poi la cantante non è stata confermata, a Tgcom24 disse che lei stessa aveva respinto la proposta salvo poi ripensarci ma troppo tardi, e nel frattempo ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. Insomma le carte in tavola ci sarebbero tutte per un gradito ritorno.



Diverso il discorso su Elio e Morgan. Quest'ultimo intervistato recentemente da Daria Bignardi non ha confermato né smentito la sua presenza, ma sostanzialmente il cantautore ha sempre attuato la linea del "vorrei ma non so" fino all'ultimo momento per poi accettare. Rimane nel silenzio assoluto invece Elio. Insomma a quanto pare la squadra potrebbe rinnovarsi - quasi - totalmente e la lista degli artisti che vorrebbero sostituire la Ventura, Morgan ed Elio a quanto pare è piuttosto lunga.