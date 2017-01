Luca e Paolo: "Con Giass scopriamo le eccellenze in giro per l'Italia"

15:41 - Luca e Paolo sono pronti ad affrontare una nuova sfida, che li porterà a scoprire le eccellenze nascoste del Belpaese. Da domenica 16 marzo saranno infatti i mattatori di "Giass", nuovo show comico ideato da Antonio Ricci. "Lo spunto è l'Italia in crisi - spiegano a "Sorrisi e Canzoni Tv" - Dividiamo l'Italia in Nord, Centro e Sud. Per ognuna cerchiamo di capire dove si trovano le cose che funzionano e quelle che non vanno".

In Giass - acronimo di Great Italian Association - Luca e Paolo saranno non solo conduttori, ma show-men a tutto tondo. "Giass da anche l'idea del jazz, dell'improvvisazione, del rimescolamento di generi - svela Luca - Noi faremo da collante, porteremo le nostre abilità affabulatorie e ridaremo vita a certi nostri vecchi cavalli di battaglia. Andremo in giro per il Paese a maltrattare personaggi famosi e partiremo alla caccia dei monumenti più belli, strani e magari sconosciuti".



Dietro il programma la mente di Antonio Ricci, che ha scandagliato da cima a fondo l'Italia per scovare le eccellenze nazionali: "Sarà una sorta di campionato tra macro regioni. Nord, Centro e Sud si sfideranno e saranno poi giudicati da una giuria di extracomunitari guidati da Andy Luotto, anche lui straniero".