29 luglio 2014 Lauren Goodger, diffuso il suo sex tape: "Sto vivendo un inferno, capisco chi si suicida" L'attrice, nota nel Regno Unito per la serie "The Only Way Is Essex", è distrutta per la diffusione di un filmato hard di pochi secondi girato quando era con il suo precedente compagno

09:37 - Dura solo sei secondi, ma sono abbastanza da farla sprofondare "in un inferno". Sono i sei secondi del video hard amatoriale che vede protagonista Lauren Goodger e il suo ex fidanzato Jake McLean, e che nei giorni scorsi è stato diffuso attraverso telefonini. La protagonista della serie-reality inglese, "The Only Way To Essex" è rimasta sconvolta ed è arrivata a dichiarare di capire "chi si suicida".

Il video potrebbe essere stato diffuso proprio dall'ex fidanzato stesso, per una forma di vendetta verso la ragazza. "La mia vita privata è stata invasa nel più orribile dei modi - ha commentato lei -. Posso persino capire come certe ragazze in situazioni di questo tipo arrivino a pensare al suicidio".



In quanto al suo ex Lauren non ha voluto lanciare accuse precise. "Non so se c'è Jake dietro tutto questo - ha continuato -. Sono arrabbiata con lui e ho avuto un confronto con lui ma senza risultati. Mi ha mandato un messaggio dicendo di essere dispiaciuto".