Laura Pausini: "Coach a La Vox e poi tour in Messico a novembre"

12:07 - Laura Pausini era emozionatissima durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di "La Voz Mexico". La cantante sarà affiancata nel ruolo di coach anche da Julion Alvarez, Ricky Martin e Yuri. Laura ha annunciato che terrà a novembre una serie di concerti in Messico e che uscirà "20 Grandes Exitos", la versione in spagnolo di "20 The Greatest Hits". Lo show andrà in onda dal 7 settembre.