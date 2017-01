Festival di Sanremo, Fabio Fazio: "Beppe Grillo? Non siamo preoccupati"

10:59 - Alla vigilia del Festival di Sanremo, Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ostentano sicurezza davanti alla possibilità che Beppe Grillo in platea - con biglietti acquistati regolarmente - possa interrompere lo show: "Siamo tranquilli in ogni caso". Ligabue, oltre a sabato, sarà presente anche all'apertura della kermesse con un omaggio a Fabrizio De André. Laetitia Casta, stella internazionale della prima sera, canterà e ballerà con Fazio.

Ordine di uscita dei Big la prima e la seconda serata - Domani sera sul palco: Arisa, Frankie hi nrg-mc, Antonella Ruggiero, Raphael Gualazzi con Bloody Beetroots, Cristiano De André, Perturbazione e Giusy Ferreri. Ospiti saranno Laetitia Casta, Cat Stevens e Raffaella Carrà. Mercoledì sera vedrà in scena altri sette Big Francesco Renga, Giuliano Palma, Noemi, Renzo Rubino, Ron, Riccardo Sinigallia e Francesco Sàrcina. Ordine Nuove Proposte al mercoledì: Diodato, Filippo Graziani, Bianca e Zibba. Giovedì: Rocco Hunt, Veronica De Simone, The Niro e Vadim.



Giancarlo Leone e Fazio Fazio: “Beppe Grillo? Non siamo preoccupati” - “Non abbiamo considerato sulla scaletta ipotesi straordinarie con l'eventuale presenza di Beppe Grillo. Se verrà a vederci ci farà piacere, tutto quello che farà non è di nostra competenza. Non abbiamo preso l'ipotesi di una interruzione del programma da parte di Beppe Grillo, quello che avverrà dentro il Teatro sarà in totale correttezza, me lo auguro visto che lui è anche uomo di spettacolo”.



Laetitia Casta tra ballo e canto con Fazio - Fabio Fazio ha confessato che canterà e si esibirà "in numeri imbarazzanti", come ammette il conduttore ironico. “Cercheremo di fare il varietà perché è uno spettacolo di varietà”, spiega Luciana Littizzetto. Poi Fazio specifica: “Laetitia è una star internazionale così importante e si presterà a costruire un numero, una cosa a cui indegnamente darò un mio contributo”.



Polemiche dei Papa Boys contro Rufus Wainwright - Ormai da giorni i Papa Boys hanno preso di mira il cantautore ospite del mercoledì Rufus Wainwright accusato di essere blasfemo per il suo brano “Gay Messiah”. La produzione fa quadrato attorno all'artista difendendolo e anzi rivelando che canterà “Across The Universe” e “Cigarettes and Chocolate Milk”.



Luciano Ligabue farà un omaggio a Fabrizio De André - A sorpresa Luciano Ligabue non solo ci sarà sabato per un lungo intervento musicale ma è previsto per la prima serata di martedì 18 con un omaggio a Fabrizio De André.



I costi e il bilancio dell'edizione 2014 - A scanso di equivoci, visto che la Corte dei Conti ha bacchettato le edizioni precedenti del Festival di Sanremo del 2011 e 2012, il direttore di Rai Uno Giancarlo Leone ha ufficializzato che il Festival quest'anno si attesta a 11.000.000 di costo per la Rai, 7.000.000 di costo per la convenzione del Comune di Sanremo, c'è una copertura pubblicitaria pari a 20.200.000 euro con 600mila euro di incassi della biglietteria.