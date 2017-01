12:13 - Negli Usa è stata eletta donna dell'anno, "Maxim" Italia le dedica la cover in cui Eva Longoria scatena la sua carica erotica, in canotta bianca. La più sexy casalinga disperata della storia è solare, coinvolgente e inarrestabile e ammette che nei ritagli di tempo liberi ama cucinare. Si definisce infatti una donna "domestica" che accoglie gli amici con i "capelli sporchi di farina".

La bellissima e famosissima attrice texana 38enne conquista per la terza volta la copertina di "Maxim". Conosciuta da tutti grazie al successo ottenuto in tutto il mondo con la serie televisiva "Desperate Housewives", oggi è una famosa attrice ma anche una producer, una businesswoman e una filantropa. "Quando mi conoscono - racconta Eva - le persone restano sorprese da quanto io sia casalinga. Ci sono due lati di me, quella sulla cover di Maxim e la versione in grembiule con la farina nei capelli".