Casa Bianca: "Quello che accade a Gaza non è genocidio"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 221.

Un veicolo dell'Onu è stato attaccato nei pressi del valico di Rafah e una persona (membro dello staff del dipartimento di Sicurezza e Protezione) è stata uccisa. La notizia è stata confermata dal segretario generale Antonio Guterres. "A Gaza sono stati uccisi più civili che terroristi e c'è un divario fra le intenzioni di Israele e i risultati in termini di protezione dei civili", ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Hamas: "Dall'inizio dell'offensiva più di 35mila morti". L'esercito israeliano stringe la morsa su Rafah: il portavoce dell'Idf ha spiegato in un video-messaggio che l'avanza procede per "sconfiggere Hamas e riportare a casa tutti gli ostaggi".