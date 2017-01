20 gennaio 2014 Bella Thorne , svolta sexy e trasgressiva per la stellina Disney di "A tutto ritmo" Pose da cattiva ragazza e bikini super-hot per la giovane attrice Tweet google 0 Invia ad un amico

13:13 - La scuderia Disney è pronta a lanciare una nuova bad-girl: Bella Thorne. La protagonista della serie tv per ragazzi "A tutto ritmo" ha infatti mostrato le curve per la nuova collezione di abiti del brand "Candie's". Con indosso micro-bikini e short cortissimi, Bella ammicca all'obbiettivo giocando a fare la femme fatale. La svolta da ragazzina acqua e sapone a provocatrice le ha però attirato parecchie critiche.

"Il marchio Candie's non vende vestiti, vende sesso e insegna alle ragazzine come essere seducenti - ha dichirato Katie Yoder, dell'associazione no-profit Culture and Media Institute - Il messaggio mandato dalla Thorne è che essere femminili non ha niente a che fare con l'essere genuine e che la sicurezza si acquista solo scuotendo i fianchi e muovendo il sedere".



D'altra parte Bella non è certo la prima che lascia il nido della Disney per trasformarsi in una bad-girl scatenata. Britney Spears, Vanessa Hudgens, Lindsay Lohan e Miley Cyrus sono solo alcune delle bellezze dello show-biz che hanno abbandonato il look da brave ragazze per emergere a suon di nudi e provocazioni.