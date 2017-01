Alessia Marcuzzi: "Realizzo i sogni degli italiani e porto la musica su Canale 5"

09:17 - Alessia Marcuzzi, reduce dalle fatiche di "Grande Fratello 13", conduce per il secondo anno "Extreme Makeover Home Edition Italia". "Mi piace questo programma perché posso stare a contatto con le persone - spiega Alessia a Tgcom24 -. E soprattutto realizziamo i sogni di alcune persone". Tra i progetti immediati c'è il "Music Summer Festival" che andrà in onda a luglio su Canale 5 ma con lei non ci sarà Simone Annichiarico.

La famiglia Magrin è la protagonista della seconda puntata di "Extreme Makeover Home Edition Italia", lunedì 9 giugno, in prima serata, su Canale 5. Le cause della discriminazione non sempre hanno origine nella razza, nella religione o nella politica. Anche il lavoro può esserne motivo. E' quello che succede a Claudio, Cinzia e alle loro figlie, Maira, Sharon e Rachel (di 17, 14 e 6 anni), vittime dei pregiudizi della gente nei confronti della tradizione nomade dei giostrai. Claudio e Cinzia, infatti, sono entrambi figli di giostrai e hanno vissuto, senza una fissa dimora, per molti anni. Oggi vivono in una roulotte attaccata a una casa su due ruote, in provincia di Fermo. Ma i pregiudizi non sono cessati. E' stata Maira, la più grande, a scrivere alla redazione. Il suo unico desiderio, e quello delle sue sorelle, è quello di poter aiutare i genitori a realizzare il sogno di una casa con quattro mura dove poter vivere tutti insieme. E ora ce l'hanno fatta.



Che cosa ti è piaciuto del progetto "Extreme Makeover Home Edition Italia"?

Mi ha dato la possibilità di tornare tra la gente, per strada. Io ho iniziato con programmi come "Fuego", "Colpo di fulmine" fino al "Festivalbar" che avevano come comune denominatore il contatto con il pubblico. Mi piace parlare con le persone e in questo caso poi sono venuta a contatto con storie incredibili realizzando il sogno di una casa in cui poter vivere per alcune famiglie 'meritevoli'.



Un ritorno "on the road"...

Esattamente... E siccome sono anche un po' maschiaccio e mi pace anche sporcarmi le mani nel vero senso della parola con "Extreme Makeover Home Edition Italia", ho seguito passo passo tutte le fasi della costruzione delle case.



Sei reduce dalla tredicesima edizione di "Grande Fratello", secondo te perché ha vinto Mirco?

Credo che alla gente sia piaciuto per la sua spontaneità quasi infantile. poi, senz'altro, per la simpatia e la genuinità. Un bravo ragazzo legato alla famiglia, alla terra e a valori di una volta. Un ragazzo che se n'è infischiato di tutto il contesto mediatico.



Pronta per la conduzione della seconda edizione del "Music Summer Festival", in onda a luglio su Canale 5?

Prontissima. Lo scorso anno sono stata felicissima di accettare la proposta di Maria De Filippi perché in qualche modo si ricollegava all'esperienza fatta con il 'Festivalbar'. Ho imparato tantissimo dal 'Festivalbar' e da Fiorello con cui l'ho condotto nel 1999 e nel 2000. Mi sono trovata molto bene anche con Simone Annicchiarico lo scorso anno ma so che per impegni suoi lavorativi non sarà con me.



E' vero che tua figlia Mia canta benissimo?

E' verissimo. E vedessi quanto le piace....non smette mai!



Se un giorno dovesse chiederti di partecipare ad un talent?

Non la ostacolerei. Credo che i talent show siano un'ottima palestra per chi ha talento. Penso a Noemi, Marco Mengoni, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, personaggi che oggi sono certezze della musica italiana.