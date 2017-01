"Uomini e Donne": Francesca Del Taglio, mammina sexy in riva al mare

11:20 - A due mesi dalla nascita del suo Brando, Francesca Del Taglio è già tornata in forma perfetta. L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" sfoggia un bikini da urlo in spiaggia, che contiene a malapena le sue forme prosperose. Un periodo magico per lei, che dopo essere diventata mamma è pronta a fare il grande passo con il suo Eugenio. L'ex tronista si è infatti dichiarato al settimanale DiPiù e adesso bisogna solo decidere la data.

Prima di tuffarsi nei preparativi per il matrimonio, però, Francesca si regala un po' di meritato relax in riva al mare. E' già da un po' che nella coppia c'è aria di nozze e ora il desiderio potrebbe presto diventare realtà.



In una lettera pubblicata dal settimanale Dipiù Eugenio ha infatti messo nero su bianco le sue intenzioni: "Mai e poi mai potrei immaginare un futuro senza di te E' giusto che la tua mano la chieda a tuo padre, ma queste righe prendile come un anticipo di tutto quello che accadrà. Basta che tu mi dica Sì lo voglio".