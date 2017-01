"Temptation Island", Vittoria e Andrea ai ferri corti

08:38 - "Temptation Island" è giunto al terzo appuntamento in onda il 17 luglio in prima serata su Canale 5. Si scoprirà come ha reagito Vittoria dopo aver visto nell'ultimo falò, l'incontro molto ravvicinato avuto dal suo fidanzato Andrea con la single Chiara. Ma per due delle coppie sarà una puntata decisiva, in cui - guidati da Filippo Bisciglia - dovranno tirare le somme del loro viaggio e potrebbero trovarsi davanti ad un confronto anticipato.

Le cinque coppie formate da Cristian e Tara, Andrea e Vittoria, Gabriele e Sonia, Emanuele e Debora e Manfredi e Giorgia sono state nel corso delle precedenti puntate protagoniste di importanti episodi che hanno permesso loro di valutare l’andamento generale della loro vacanza “da separati”.



Parallelamente alle coppie anche i single stanno facendo le loro conoscenze e uno sarà particolarmente al centro dell’attenzione, dal momento che è sempre più “legato” e in sintonia con una delle fidanzate.