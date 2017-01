25 giugno 2014 "Game of Thrones", la regina Elisabetta rifiuta il trono di spade La sovrana in visita sul set irlandese ma sul Web è polemica tra i fan Tweet google 0 Invia ad un amico

15:19 - Altro che Lannister e Starks, l'unica che ha diritto a sedersi sul trono di spade è la regina Elisabetta. La sovrana britannica è stata in visita sul set irlandese di "Game of Thrones", ma non ha voluto posare sull'ambito scranno della serie tv. Il rifiuto ha deluso i fan dello show, che speravano di riuscire a vedere seduta sul trono una vera regina. D'altra parte, però, Elisabetta ne ha già uno vero a casa sua.

Ad accoglierla alcuni protagonisti della serie, che per l'occasione hanno lasciato da parte le rivalità "televisive". Tra questi Lena Headey (Cersei Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Rose Leslie (Ygritte), Sophie Turner (Sansa Stark) e Maisie Williams (Arya Stark). La visita sembra essere piaciuta molto ad Elisabetta e la sovrana si è portata a casa anche un trono di spade in miniatura,



"Game of Thrones" ha ormai travalicato i confini del piccolo schermo, diventando un fenomeno di portata globale. La serie tv ha fatto bene in particolare all'economia dell'Irlanda del Nord. Da qualche anno molti operatori turistici propongono infatti tour guidate nelle location dello show, attirando appassionati da tutto il mondo.