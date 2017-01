"Game of Thrones", ecco il cast all'italiana

12:57 - La serie fantasy "Game of Thrones" è una delle più seguite al mondo, ma un gruppo di fan si è divertito ad immaginare come sarebbe lo show americano dell'HBO se fosse girato in Italia e ha pubblicato il risultato sul blog VegaWearsPrada. Nancy Brilli sarebbe perfetta nei panni della perfida Cersei, mentre il guardiano della notte Jon Snow avrebbe il volto di Riccardo Scamarcio.