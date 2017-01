"Donnavventura" festeggia i 25 anni con le mamme esploratrici

12:28 - "Donnavventura" festeggia i suoi 25 anni con una puntata speciale, in cui saranno presenti le storiche inviate in compagnia dei loro figli. Per l'occasione il programma cambia nome e si trasforma in "Mammavventura", in onda domenica 14 settembre alle ore 14.00, su Retequattro. La prima spedizione del programma risale al 20 dicembre del 1989 e aveva come meta la Tunisia.

Il format di spedizioni al femminile nelle terre più affascinanti e remote del globo, dove ogni donna avventurosa può diventare reporter di viaggio, celebra 14 edizioni televisive e 25 tour radunando per un weekend a La Thuile, in Val d'Aosta, tutte le "Donnavventura" diventate mamme.

Dal 1989, infatti, i bambini nati da 'mamme avventura' nel corso degli anni hanno oggi un'età compresa tra i 2 mesi ai 21 anni. Oltre ad incontrarsi e ricordare le spedizioni passate, le ex inviate saranno protagoniste con i propri ragazzi di prove, giochi e interviste in stile "Donnavventura".



Nella prossima edizione le inviate partiranno per il "Grand Raid" che attraverserà Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Capo Verde e Marocco.