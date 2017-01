"Amici 13", la voce potente di Deborah Iurato ha la meglio sui Dear Jack

18:04 - E alla fine con la sua voce potente la 22enne di Ragusa Deborah Iurato ha sconfitto i favoritissimi Dear Jack, vincendo la tredicesima edizione di "Amici" e 150mila euro. La band, capitanata da Alessio, ha conquistato il Premio della Critica. Il ballerino di latino-americano Vincenzo è terzo e ha trionfato nella categoria di danza.

Sognava da sempre di entrare ad "Amici" e alla fine non solo ce l'ha fatta ma Deborah, puntata dopo puntata, ha cambiato look ed è passata, come è successo durante la finalissima del talent show, dalle canzoni storiche della musica italiana come "Albergo a ore" o "Una lunga storia d'amore" alle venature soul di "Girl on fire" di Alicia Keys e la toccante "Get Here" di Oleta Adams, l'esibizione più riuscita della serata. Peraltro la vincitrice del programma si è cimentata in un duetto riuscito con Giorgia sulle note di "Non mi ami", i Dear Jack invece hanno avuto come partner d'eccezione Elisa su "L'anima vola" e infine Vincenzo ha ballato su "Bellezza incanto e nostalgia" di Alessandra Amoroso, in pole position per il ruolo di coach al fianco di Miguel Bosé.



Sin dalle prime battute sembrava che non ci fosse sfida per Deborah contro Vincenzo, già era soddisfatto dei 50mila euro conquistati per aver vinto nella categoria danza. Canzone dopo canzone Deborah al televoto ha battuto il ballerino di latino-americano. Poi è stata la volta del grande scontro con i favoritissimi Dear Jack, al primo posto della classifica degli album più venduti con "Domani è un altro film". La band che è stata adottata artisticamente da Kekko dei Modà (apriranno i loro concerti negli stadi), ha rivisitato in chiave rock brani come "Arrivederci" di Umberto Bindi passando per il pop-rock inglese degli Oasis in "Don't look back in anger". Sicurezza sul palco e gran faccia tosta sembrava che Alessio avesse gran voglia di vincere. Ma c'è stato un grande rispetto tra Deborah e i ragazzi tanto che si sono fatti anche i complimenti durante la gara.



Il televoto ha premiato Deborah per la sua voce ma anche per la capacità di padroneggiare le note, a volte anche spingendosi oltre senza convincere fino in fondo come è successo con "Creep" dei Radiohead. Fiorella Mannoia (insieme a Bungaro e Cesare Chiodo) ha scritto per lei il brano "Anche se fuori è inverno", inserito nel suo album di esordio "Deborah Iurato", prodotto da Mario Lavezzi, che staziona al quinto posto nella classifica degli album più venduti. Baci e abbracci sinceri tra i due finalisti sotto una cascata di coriandoli e ora la palla passa alle vendite dei dischi e alla capacità che i Dear Jack e Deborah avranno per conquistarsi un posto al sole nel panorama musicale del futuro. Intanto sono già iniziati i provini per la quattordicesima edizione di "Amici".



AUDITEL VINCENTE CON 5.294.000 SPETTATORI E 24.62% DI SHARE - La finalissima di "Amici" ha totalizzato share del 24.62% pari a 5.294.000 spettatori e oltre 13.600.000 spettatori che si sono sintonizzati per almeno un minuto sul programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Mediaset così si aggiudica il miglior risultato delle 24 ore e conquista le fasce di prima (20.85% di share, 5.646.000 spettatori) e seconda serata (25.52% di share, 3.403.000 telespettatori) mentre Rai Uno si ferma al 13.14% e al 12.32% in seconda serata. Successo anche sul target giovani che ottiene una media di share (sui 15-34 anni) pari al 31%.



GIANCARLO SCHERI: "IL PIU' BEL TALENT DELLA TV ITALIANA" - "Amici è lo spettacolo televisivo per eccellenza. - dice il direttore di Canale 5 - Grande scuola di canto, di ballo e di vita. Fucina di talenti. Molti dei migliori cantanti e ballerini degli ultimi anni sono passati da qui. La scuola di Amici ha una grande maestra, Maria De Filippi. Maria fa crescere questi ragazzi, li fa diventare dei professionisti, più "grandi" Amici è il più bel talent della televisione italiana. Uno spettacolo di assoluto livello internazionale. Tutto è meraviglioso, luce per gli occhi: suoni, luci, canti e coreografie mozzafiato. Uno spettacolo modernissimo, social per eccellenza, target pregiati e ampio sfruttamento 'multipiattaforma'. Gli ascolti, anche quest'anno sono stati eccezionali. Maria vince sempre, qualsiasi cosa faccia, autrice e conduttrice per eccellenza. Grazie e complimenti ancora, a lei, al suo talento e grazie e complimenti alla sua grandissima squadra artistica e produttiva".