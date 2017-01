"Amici 13", Gerry Scotti giudice speciale

09:40 - Il talent show "Amici 13" è giunto all'ottava puntata, condotta da Maria De Filippi e in onda sabato 17 maggio in prima serata su Canale 5. In vista della semifinale la gara si fa sempre più avvincente. Gerry Scotti è il giudice speciale e affianca Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Gabry Ponte. Ospiti musicali Al Bano e Arisa.

Dall'inizio del serale, sono arrivati in cinque ad un passo dal realizzare il sogno della finalissima della tredicesima edizione del talent show. Per i duetti musicali la Squadra Bianca di Moreno è supportata dalla voce di Al Bano Carrisi, mentre per i Blu di Miguel Bosé ci sarà la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, Arisa. I due artisti si esibiscono con i giovani talenti della scuola riproponendo alcuni dei loro più celebri successi.



I componenti della Squadra Bianca sono la cantante Deborah e il ballerino di latino-americano Vincenzo. Per i Blu ci sono la band Dear Jack, capitanata da Alessio, la cantante Giada e il ballerino Christian.