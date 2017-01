"Will & Grace", una scena nuova di zecca per... dare una mano a Hillary Clinton

Inutile dire che nei discorsi che Will, Grace, Jack e Karen affrontano sul tema elettorale, Donald Trump non ne esce affatto bebe, trasformato il mini-episodio in uno spot per Hillary. I quattro affrontano una lunga discussione in cui Will e Grace, democratici per Hillary provano a convincere Jack, indeciso addirittura se votare o no. Karen dal canto suo è una sostenitrice convinta di Trump. Convincere Jack poi diventa fondamentale in quanto iscritto a votare in Pennsylvania, lo Stato che per molti sarà decisivo...



Un revival con fini puramente elettorali o solo un antipasto di un ritorno in grande stile con una nuova stagione, come si è vociferato nei giorni scorsi? La domanda resta aperta anche se, visto come gli attori sono in palla ed entusiasti di riprendere i propri ruoli, lasciar cadere l'occasione sarebbe davvero un peccato...