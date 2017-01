"Voglio essere così", Cristina Chiabotto gioca con la moda

Al via dal 20 luglio su La5 "Voglio essere così", primo fashion game-show condotto da Cristina Chiabotto, in onda tutti i giorni alle 18.30. "E' adatto a donne di tutte le età - ha spiegato all'Ansa - Sarò in giuria assieme a Sofia Odescalchi e Elena Barolo. Valuteremo il look migliore in base a differenti parametri: quanto è stato radicale il cambiamento, quanto è stato rispettato lo stile deciso, la spesa totale e gli aiuti utilizzati"-