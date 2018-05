“Verissimo Speciale Amici”, torna il tradizionale crossover tra il talk show e il talent

Un appuntamento imperdibile, durante il quale Silvia Toffanin intervisterà, in esclusiva, Maria De Filippi. Inoltre, grande spazio alle storie dei ragazzi della squadra Blu (Carmen, Einar e Lauren) e di quella Bianca (Biondo, Irama, Emma e Bryan). Oltre ad esibirsi in studio, i ragazzi rivedranno per la prima volta le immagini del loro percorso artistico all’interno della scuola di Amici.



“Amici di Maria De Filippi” è da sempre una fucina di talenti. Tra gli artisti che hanno trovato un posto nel firmamento del mondo dello spettacolo saranno in studio Stash con i The Kolors, band che dalla vittoria del talent nel 2015 non si è più fermata.



A poche settimane dall’attesissima finale del talent show di Canale 5, in una puntata ricca di sorprese emozionanti, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e il direttore artistico Luca Tommassini sveleranno grandi novità nel meccanismo di eliminazione dei ragazzi.