Amici 17, quattro eliminati e gli ascolti volano

Quattro eliminazioni in un colpo solo. Nella puntata in cui Irama vince per la terza volta, escono da Amici 17, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Matteo, Valentina, Zic e Luca. Il clima teso viene stemperato da un’esilrante lyp sync battle tra Antonino Canavacciuolo, Emma Marrone, Giulia Michelini e Arisa. Vittoria di ascolti per il talent che supera la concorrenza.