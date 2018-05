"Amici 17", cambio di casacca: Bryan passa nei Bianchi per poter sfidare Lauren

Nell'ultima puntata del serale Bryan era stato protagonista di un momento commovente, l'incontro con la mamma che non rivedeva da tempo. Ma messa da parte l'emozione per il ballerino è tempo di nuove sfide.



Essendo rimasta solo Lauren tra i ballerini a poterlo sfidare, la sua richiesta di poter passare nella squadra dei Bianchi, per poter competere in due squadre differenti, è diventata realtà.



I due ballerini vengono subito messi a confronto nella "Prova Proibitiva" di pole dance. Lauren ritiene che sia difficile e ammette di essere spaventata, Bryan è felice di mettersi ulteriormente alla prova in una disciplina non sua. Poi arrivano le assegnazioni per un duello che si preannuncia appassionante: Lauren ha quattro nuove coreografie per la puntata di sabato 12 maggio, tutte di Luca Tommassini: "Malo", "I love you", "Hey pachuco" e "Applause".



"Wuthering Heights", "La fine", "Take To Me Church" che avrebbe già voluto chiedere di poter ballare e "Canned Heat" sono le coreografie assegnate invece a Bryan. Il ballerino si è detto perplesso sulla riuscita in questo ultimo pezzo, perché non si sente un breaker, ma è convinto di poterlo portare a termine.