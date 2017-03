"Verissimo", in studio Garko: "Sono contento per Eva e Imma..."

Sulla mancata consegna del primo Tapiro (ieri a Milano una seconda consegna è andata a buon fine) da parte di Valerio Staffelli a Zagarolo, Gabriel dichiara: “Non sono scappato davanti alla consegna del Tapiro, me ne sono andato in maniera molto educata”. Abito a Zagarolo, non a Roma. Ho scelto di vivere in quel paese per rimanere tranquillo. Quindi, ovunque ma non a Zagarolo. Potevano beccarmi a Milano a Roma. Sono disponibile ovunque, ma non a casa mia. Ci vivo e vorrei stare tranquillo. Non vorrei uscire di casa e avere fuori i giornalisti come è successo l’altro giorno. Per cui me ne sono semplicemente andato. La conseguenza è che loro mi hanno inseguito. Con "Striscia la Notizia", comunque, abbiamo fatto pace, anche se non gli ho pestato il piede (a Valerio Staffelli ndr).



Invece, a proposito della frase pronunciata da Imma Battaglia sul fatto che Eva Grimaldi la ritenga più virile dello stesso Gabriel Garko, l’attore precisa: “Non sono per niente infastidito dalle frasi dette, perché le parole sono uscite dalla bocca di una persona molto intelligente. Stava facendo una battuta, poi il tutto è stato ripreso come se lei lo avesse detto seriamente”. “Sono sicurissimo – prosegue - che Imma abbia detto questo in maniera ironica, anche perché ci conosciamo. Io ero a conoscenza della loro storia da circa due anni. Se Eva ha trovato una persona che la ama e la soddisfa più di me io sono contento per lei, perché le voglio molto bene e siamo rimasti ottimi amici”.



Infine, riguardo alla sua storia d’amore con Adua e ai suoi progetti per il futuro, Gabriel Garko confida: “Sono fidanzato con Adua da più di un anno. E’ una persona con cui mi diverto e con cui riesco ad evadere. Nonostante la differenza di età stiamo molto bene insieme. Non mi sposerò mai, ma io porto una fede e anche Adua”. E sulla paternità aggiunge: “I bambini mi piacciono molto, ma se devo programmare un figlio non lo farò mai, se capita è ben accetto”.