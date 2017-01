"Verissimo", Cristian e Tara mostrano l'album di nozze

Seconda puntata di stagione per "Verissimo" sabato 24 settembre alle 16.10 su Canale 5. L'ospite di Silvia Toffanin, in esclusiva, è il marciatore Alex Schwazer che parla per la prima volta dopo la squalifica dalle Olimpiadi di Rio per doping. In studio irromperanno le star di "Squadra Antimafia" e ancora Sabrina Ferilli, Elodie e i neosposini Tara e Christian che rivedranno le immagini più emozionanti delle loro nozze.