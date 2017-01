"The Apprentice", Arnold Schwarzenegger nuovo guru dell'economia in tv

Sarà Arnold Schwarzenegger a prendere il posto di Donald Trump, impegnato in politica, nella nuova edizione dello show "The Celebrity Apprentice". Schwarzy sarà alla guida del reality, in cui i concorrenti vip devono raccogliere quanto più denaro possibile per devolverlo in beneficenza. I rapporti fra Trump e Nbc si era interrotti qualche mese fa, dopo che il network aveva bollato come razziste le dichiarazioni di Trump sugli immigrati.