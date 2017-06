"Temptation Island", ecco le sei coppie

Manca ormai davvero poco al 26 giugno quando, in prima serata su Canale 5, tornerà l'atteso reality dell'estate "Temptation Island". Sei nuove coppie verranno separate per 21 giorni in Sardegna, la location delle tentazioni. I fidanzatini, alcuni con storie molto solide e durature alle spalle, altri con relazioni che non sono state ancora messe alla prova del tempo, verranno tentati da 26 single. Chi tra loro resterà fedele, chi saprà perdonare il partner e chi invece inizierà una nuova vita con una nuova persona al suo fianco?