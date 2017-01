"Teen Mom", Farrah Abraham sfigurata

10:37 - Il declino dell'ex "Teen Mom" Farrah Abraham sembra non avere fine. Dopo la fine del reality la 23enne le ha provate tutte per emergere: prima l'autobiografia, poi il mondo del porno (con tanto di linea di sex-toys) e ora un intervento chirurgico che le ha sfigurato le labbra. Farrah, però, sembra non darci troppo peso e su Twitter ha pubblicato il disastroso ritocchino scrivendo il suo personale proposito per il 2015: "Devo amare il mio nuovo look".