"Pappa e Ciccia", la sitcom tornerà in autunno con uno spinoff e senza Roseanne Barr

Ritorno di fiamma per Johnny Galecki. L'attore americano, il Leonard Hofstadter di "The Big Bang Theory", aveva interpetato il ruolo di David Healy dal 1992 al 1997 nella popolare sit-com "Pappa e Ciccia". Ora il personaggio di Healy torna a distanza di tempo nel revival della serie, giunta così alla sua decima stagione e in partenza il 23 marzo sulla ABC negli Usa. Galecki, che rivedremo come guest star in un episodio, ha commentato: "Hanno mantenuto tutto esattamente uguale a quando eravamo più giovani!".

leggi tutto