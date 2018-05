"Roseanne", polemiche per una battuta razzista: la Abc cancella la serie

La Abc ha deciso di cancellare la popolare sitcom "Roseanne" ("Pappa e ciccia" in Italia) dopo che Valerie Jarrett, ex consigliera di Barack Obama, è stata paragonata dalla protagonista della serie a una scimmia. L'insulto razzista è stato pubblicato su Twitter da Roseanne Barr, criticata dai detrattori con l'accusa di essere una fan di Donald Trump. Non sono bastate le scuse su Twitter di Roseanne.