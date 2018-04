"Pappa e ciccia", il revival fa boom di ascolti: Trump si congratula con Roseanne Barr

Nei giorni precedenti al debutto televisivo la curiosità dei telespettatori era stata animata da un tam tam mediatico, che annunciava un revival molto "politicizzato". In una scena della prima puntata infatti Annarosa prega, prima di cena, recitando lo slogan di Trump: "make America great again". La Barr, anche lei notoriamente fan di Trump, intervistata a "Good Morning America" ha affermato che ricevere la telefonata del presidente Usa e le sue congratulazioni per i risultati del revival della sitcom, è stato "eccitante". I primi due episodi della nuova serie hanno riportato sullo schermo l'intero cast originario, Sara Gilbert (Darlene), Michael Fishman (D.J.) e Lecy Goranson (Becky), oltre alla star di "The Big Bang Theory" Johnny Galecki.